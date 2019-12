Brug bij Westervoort dicht na botsing tussen bestelbus en auto

Wester­voorts onderzoek sluitstuk in kennis over nationale dijken

29 november WESTERVOORT - In de dijk bij Westervoort is sinds de zomer een onderzoek gaande van nationaal belang. Daar wordt bekeken hoe sterk onze rivierdijken nou echt zijn. Mogelijk zijn die veel sterker dan we tot nu toe hebben aangenomen. De Westervoortse testopstelling kan grote gevolgen krijgen voor de manier waarop we in Nederland onze dijken ontwerpen, bouwen en onderhouden.