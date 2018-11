Buren geschrokken van brute overval op 58-jarige man in Westervoort

WESTERVOORT - Benifica had net gescoord. 1 - 0. ,,En toen hoorde ik een harde knal. Het leek of er een plank naar beneden viel. Mijn buurvrouw met wie ik voetbal aan het kijken was, dacht dat het vuurwerk was dat we hoorden.’’

Hun buurman aan De Rosmolen in Westervoort werd op dat moment - woensdagavond rond 21.30 uur - overvallen in zijn eigen woning, bedreigd en bewusteloos geslagen. ,,Ik wilde net gaan slapen, toen binnen een mum van tijd de straat vol stond met politie. Ook in het pad achter de woningen. Agenten waren met zaklantaarns op zoek.’’

Brandende krant

Nee, ze wil niet met haar naam in de krant. Ze is bang. ,,Want in een woning daarnaast is afgelopen zomer een brandende krant in de brievenbus gestopt. En bij de andere buurman is de schutting in brand gezet.’’

De 58-jarige man kende ze nauwelijks. ,,Al woon ik misschien al wel 15 jaar in hetzelfde blok als hij. Ik weet dat hij een longziekte heeft. Het is een zonderlinge man, heeft met niemand contact. Maar je hebt ook geen last van hem.’’

Rustige buurt