Buurman de hulp, Miranda en Karima de terreur in Westervoort

Natuurmonu­men­ten heeft interesse in de bult van Putman in Wester­voort

9 juni WESTERVOORT - Natuurmonumenten heeft interesse getoond in de voormalige vuilstortplaats in Westervoort. Dat blijkt uit stukken van de provincie Gelderland. De natuurbeheerder wil de bult van Putman, zoals die in de volksmond heet, in gebruik nemen voor wandelaars.