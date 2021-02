Chaos op de A12 door gladheid, kettingbotsingen met 17 auto’s en 2 vrachtwagens: grote vertraging

Hierbij kwamen tien auto’s en tweevrachtwagens in botsing. Even later kwamen in tegenovergestelde richting nog eens zeven voertuigen met elkaar in botsing.

Er vielen enkele lichtgewonden, maar verder bleef het voornamelijk alleen bij materiële schade. Hoewel de weg inmiddels weer open is, staat er nog altijd een forse file. Omrijden wordt geadviseerd. Het is verraderlijk glad op de weg. De ANWB liet weten dat er zo’n 14 kilometer aan file stond met meer dan één uur vertraging.

Code oranje

Ook op andere plekken ging het mis met het verkeer. Na ongevallen staat het verkeer ook vast bij onder meer Doesburg.

Op meerdere plekken in het land zijn er ongelukken vanwege de spekgladde wegen. Behalve voor Overijssel, Gelderland en Flevoland heeft het KNMI ook code oranje afgekondigd voor de provincies Noord-Holland, Utrecht, Friesland en Drenthe. In Groningen en Zuid-Holland geldt code geel. Voor de drie zuidelijke provincies is er geen waarschuwing afgegeven.

Winterse neerslag trekt over het midden en noorden van het land, waar het ongeveer 4 graden kan vriezen. Strooiwagens zijn op pad. De gladheid zou volgens het KNMI in de tweede helft van de ochtend weer verdwenen moeten zijn. Morgen kan het in de loop van de ochtend in de noordelijke provincies opnieuw glad worden door sneeuw, met een kleine kans op ijzel.

Volledig scherm De ravage na de kettingbotsingen op de A12. © Roland Heitink / Persbureau Heitink