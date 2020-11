CORONAKAART | Hoogste aantal ooit in West Betuwe en Westervoort; kijk hier hoe het zit in jouw gemeente

WESTERVOORT - Ondanks een dalende lijn in het aantal coronabesmettingen, kwamen er vandaag weer 5609 positieve tests bij, 1110 meer dan gisteren. In onze regio is de situatie met name zorgwekkend in de gemeenten Veenendaal en West Betuwe.

In laatstgenoemde gemeente kwamen er vandaag liefst 50 besmettingen bij, het hoogste aantal ooit. Nu fluctueren de dagcijfers altijd nogal, maar terugkijkend op een hele week komt die gemeente uit op bijna 400 besmettingen per 100.000 inwoners. Dat is dubbel zoveel als het landelijk gemiddeld. Veenendaal, met vandaag 46 nieuwe besmettingen, is vergelijkbaar met West Betuwe.

Westervoort boekte een record

In Ede en Arnhem liggen de weektotalen nog wel flink lager, maar in die twee gemeenten lijkt ook sprake van stijgende besmettingsaantallen. Vandaag kwamen er in Ede 60 bij, in Arnhem 70, wat voor beide gemeenten relatief veel is. Westervoort boekte een record: waren daar tot nog toe maximaal 13 besmettingen op één dag, vandaag komt die gemeente uit op 21 besmettingen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

In het afgelopen etmaal is het aantal nieuwe coronabesmettingen landelijk met 1110 toegenomen tot 5609. De dagelijkse aantallen fluctueren al wel de hele week. Het RIVM wijst erop dat de weekcijfers een beter beeld geven. Die brengt het instituut elke dinsdag naar buiten. Daaruit komt een dalende lijn naar voren: de afgelopen week gemiddeld zo'n 350 per dag minder dan de week ervoor.

Overleden

Het afgelopen etmaal overleden 25 mensen aan de gevolgen van corona, 34 minder dan de 59 sterfgevallen die op zaterdag werden gemeld.

Ziekenhuizen behandelen vandaag 11 minder coronapatiënten dan op zaterdag. Momenteel liggen er 1700 mensen in een ziekenhuis vanwege een besmetting.