Criminelen ronselen op grote schaal studenten scheikunde en chemie voor xtc-labs

Volgens Arend van Hout, burgemeester van Westervoort en voorzitter van de stuurgroep Samen Weerbaar, is er 'bijna geen directeur van een school te vinden die dat verschijnsel niet kent'. ,,We vinden de mate waarin dit gebeurt dermate ernstig dat we nu snel in actie gaan komen. Studenten Scheikunde worden benaderd om pilletjes te gaan maken, er zijn mensen die zogenaamd deelnemen aan dergelijke opleidingen om zo makkelijker mensen te kunnen ronselen. We moeten zien te voorkomen dat dat lukt.”



De stuurgroep Samen Weerbaar is een Gelders samenwerkingsverband van gemeenten, politie, openbaar ministerie, belastingdienst en de Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC) voor georganiseerde criminaliteit. ,,Een georganiseerde overheid tegen de georganiseerde misdaad’’, zo formuleert Van Hout het. Donderdag is met de provincie al overleg gevoerd over financiële middelen om een grote communicatiecampagne te starten. ,,Het gaat in Gelderland om 126.000 scholieren en studenten, we willen dit groots aanpakken.”