Cultureel centrum in Westervoort in de verkoop

Het ambitieuze SKW wilde haar activiteiten uitbreiden, maar de gemeente had hier geen geld voor (over). Dat leidt ertoe dat de stichting stopt. ,,We wilden het over een andere boeg gooien door meer activiteiten te organiseren, omdat we vonden dat De Nieuwhof meer reuring kon gebruiken", zegt vicevoorzitter en penningmeester Nico Brinkhuis van SKW. ,,Maar we kwamen er met de gemeente niet uit.’’

Geen beheer

SKW wilde al enige tijd af van het beheer van De Nieuwhof. ,,SKW is een sociaal-maatschappelijke organisatie. We willen ons dus voornamelijk richten op de activiteiten, niet op het beheer van een pand’’, aldus Brinkhuis.

Quote Door de financiële situatie van de gemeente Wester­voort, zagen we weinig mogelijkhe­den om SKW tegemoet te komen Woordvoerster , Gemeente Westervoort

De gemeente Westervoort betreurt de beslissing van SKW. ,,Maar door onze financiële situatie zien wij weinig mogelijkheden om het bestuur tegemoet te komen’’, zegt een gemeentewoordvoerder.

Bedrijfsverzamelgebouw

De Nieuwhof komt nu weer in handen van de gemeente, die het pand wil verkopen. In afwachting daarvan, krijgt het een nieuwe, tijdelijke invulling: een bedrijfsverzamelgebouw. Vaste huurders mogen blijven, maar incidentele huur is niet meer mogelijk. De sportzaal blijft beschikbaar. ,,Mocht De Nieuwhof verkocht worden, dan zoeken wij samen met Santé naar alternatieve locaties’’, aldus de woordvoerder van de gemeente.

Kreatieve Kring

Joke Aartse, voorzitter van Stichting Kreatieve Kring Westervoort, rekent erop dat na de lockdown een frisse start in De Nieuwhof mogelijk is. ,,Wij hebben wel begrepen dat SKW vertrekt, maar ons is niet gezegd dat we op zoek moeten naar een nieuwe ruimte.”