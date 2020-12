Daders plofkraak Jumbo in Westervoort gefilmd, beelden ravage gedeeld op internet

De camerabeelden, die werden gedeeld op videowebsite Dumpert , zijn binnen een dag al meer dan 80.000 keer bekeken. Er zijn twee video's geplaatst op de site. Op de eerste video is goed te zien hoe een dader een explosief plant op de geldautomaat. Hij rent vervolgens weg en brengt de bom tot ontploffing. Enkele seconden later rennen twee mensen naar de geldautomaat. Door de ontploffing vult de ruimte waar de camera hangt zich met rook, waardoor er niet veel meer te zien. De tweede video lijkt camerabeelden van de oosterse delicatessenzaak Yauno te bevatten. Op die beelden is goed te zien hoeveel schade de plofkraak heeft veroorzaakt. Door de knal stort een muur in en vliegen producten de hele winkel door. Ook stellingkasten waar producten op stonden gepresenteerd begeven het. Bekijk hieronder een video van na de plofkraak:

SNS sluit alle pinautomaten in Nederland

De plofkraak vond in de nacht van zondag op maandag rond 02.30 uur plaats. Volgens bewoners zijn er twee explosieven afgegaan, zij spreken van ‘gigantische knallen’ en er is een enorme vuurbal gezien. Door de explosies ligt een gedeelte van de winkel in puin. Er was net een verbouwing achter de rug die zondag was afgerond.



Omwonden van de ontplofte pinautomaat in Westervoort willen de automaat niet meer terug. Het was al de tweede keer dat plofkrakers op die plek toesloegen, in zeven maanden tijd.



De SNS-bank heeft inmiddels alle veertig pinautomaten in Nederland buiten werking gesteld. Die beslissing nam de bank nadat afgelopen weken vijf SNS-pinautomaten doelwit waren van plofkraken, waaronder die in Westervoort.