De bibliotheek van Westervoort kan voorlopig blijven zitten waar ze zit; de gemeente stelt haar bezuiniging uit

WESTERVOORT - Even lijkt het wel oorlog in Westervoort. Terwijl de eerste wagens van een lange militaire colonne het dorp inrijden doet uit een inktzwarte lucht een donderklap de bodem trillen. Maar geen paniek. De militairen deze zaterdag zijn vredig en herdenken de bevrijding van de Liemers. De dreun is slechts een plotselinge onweersklap.

10 april