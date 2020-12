Dijken Liemers afgekeurd: ‘Grootste dijkversterkingsoperatie sinds Deltawerken op komst’

De grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken. Zo wordt het werk dat nodig is aan circa 30 procent van de Nederlandse dijken ook wel genoemd door het Rijk en de waterschappen.

,,De versterking is nodig om in de toekomst veilig in het gebied achter de dijk te kunnen blijven wonen en werken”, meldt een woordvoerster van Waterschap Rijn en IJssel.

Door klimaatverandering stroomt er steeds meer water door de rivieren. Dijken moeten versterkt worden en er moeten meer overloopgebieden komen voor hoogwater. Ook de dijk tussen de landsgrens bij Spijk en de snelweg A12 bij Westervoort blijkt voor verbetering vatbaar. Deze maand stemde Waterschap Rijn en IJssel in met een plan van aanpak. De gehele dijk is naar verwachting in 2040 volledig versterkt.

Dijkbewoner

Dijkbewoner Rob Bik uit Westervoort volgt de ontwikkelingen nauwlettend. Wat de plannen concreet voor hem en zijn buren betekenen, weet hij niet. ,,Maar het lijkt mij sowieso een goede zaak. Voor onze veiligheid is het van groot belang dat het waterschap de dijken goed onderhoud”, zegt hij.

Bik hoopt wel dat de geplande dijkversterking samenvalt met de uitvoering van het zogenoemde Rivierklimaatpark IJsselpoort. Een plan waarbij ook de provincie, gemeenten, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer zijn betrokken. Het Rivierklimaatpark IJsselpoort voorziet in de aanleg van een geul langs de IJssel in Westervoort. ,,Door samenwerking voorkom je dat er meerdere jaren grondverzet nodig is in Westervoort”, aldus Bik.

Waterschap Rijn en IJssel gaat in gesprek met de partijen die deelnemen aan het Rivierklimaatpark IJsselpoort. Zodat de plannen op elkaar afgestemd kunnen worden. Het waterschap start eind volgend jaar met de zogenoemde verkenningsfase van het eerste deelproject: Westervoort - Pannerdensche Waard. Later volgen het stuk vanaf de Pannerdensche Waard tot de noordelijke bebouwing van Tolkamer en tenslotte het gedeelte dat loopt van Tolkamer tot de landsgrens bij Spijk.

Op welke manier de dijken in de Liemers exact versterkt gaat worden, is nog niet bekend. Dat kan verschillen per locatie. Waterschap Rijn en IJssel bepaalt komend jaar ‘op welke plek welke versterkingsmogelijkheden’ tussen Westervoort en de Pannerdensche Waard nodig zijn. Zij gaat daarover in gesprek met bewoners, bedrijven en andere belangstellenden.

Volledig scherm Rob Bik uit Westervoort poseert met boer Bart Lubbers en diens vader in de uiterwaarden van de IJsel. © Jan Ruland van den Brink