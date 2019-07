Doei vakantiegangers! Thuisblijvers vieren de leegte

WESTERVOORT - Hordes vakantiegangers vertrokken afgelopen weken naar het buitenland. Heerlijk rustig is het in het land van de thuisblijvers. Op de weg, op het werk en in de straat. Maar met hoeveel achterblijvers zijn 'we’ nu eigenlijk?