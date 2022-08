Dorpstraat Westervoort nu 30 kilometer: ‘Weg was al zo ingericht, blij dat borden er nu staan’

Eindelijk geld voor onderhoud van de slechte wegen in Wester­voort: ‘Het lijkt hier en daar op een golfslag­bad’

WESTERVOORT - Gaten in het asfalt, losliggende klinkers, deuken in het wegdek. De staat van de wegen in Westervoort is abominabel. De gemeente trekt nu 2 miljoen euro uit om te beginnen met het inhalen van het achterstallig onderhoud.

25 juni