Drie gewonden bij steekpartij in Westervoort, verdachte met bebloed gezicht aangehouden

Liemerse huisartsen staken vaccineren van kwetsbare groepen: telefoon roodgloei­end

15 maart ZEVENAAR/ WESTERVOORT - Het vaccineren van kwetsbare groepen in onder meer theater Het Musiater in Zevenaar en de sporthal van cultureel centrum de Nieuwhof in Westervoort is voorlopig van de baan. Huisartsen hebben de opdracht gekregen om in elk geval niet vóór 28 maart te vaccineren met AstraZeneca, vanwege mogelijke bijwerkingen door dit vaccin.