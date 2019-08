Drugslab zien én ruiken met virtual reality bril in Westervoort

Zomer­school in Lobith afgelast, maar in Wester­voort spelen ze met taal

1 augustus WESTERVOORT/ LOBITH - De Zomerschool in Lobith, aanvankelijk gepland voor deze en volgende weken, is afgelast wegens te weinig aanmeldingen van kinderen. Net als vorig jaar heeft de Zomerschool behoorlijke concurrentie van andere activiteiten. Zo zouden de Vakantiespelen Rijnwaarden midden in de periode van de Zomerschool in Lobith vallen.