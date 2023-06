Eén op de 35 huizen in Westervoort aangemerkt als energieslurper

Alsof ze behangen zijn met lijkwaden: wilgen op de Stadsblok­ken zien er spookach­tig uit door spinselmot

Alsof inpakkunstenaar Christo aan de slag is geweest op de Stadsblokken in Arnhem. De wilgen in de uiterwaarden zien er met dank aan het witte spinsel spookachtig uit. Dit is het werk van de spinselmot. Om nog iets nauwkeuriger te zijn: de wilgenspinselmot.