Eerste vrouwelijke ambulancechauffeur stopt na 34 jaar, maar dat gaat zomaar niet

34 jaar geleden was Boenders de eerste vrouwelijke ambulancechauffeur in de regio Arnhem. Ze kreeg haar baan bepaald niet cadeau. Aanvankelijk was de Westervoortse, die op dat moment tien jaar ervaring had als ziekenverzorgster in een verpleeghuis, niet kandidaat nummer één om achter het stuur te kruipen.



Pas nadat een vrouwelijke concurrent werd afgekeurd en Boenders had laten zien zich met de ambulance goed te kunnen redden in het centrum van Arnhem, kreeg ze een contract onder haar neus geduwd.