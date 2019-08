Eigenaar gezocht: enorme schildpad gevonden in Westervoort

Degene die het dier vond heeft de Dierenambulance gebeld, die het dier naar het Dierentehuis bracht. Volgens een medewerker daarvan is de lengte van het dier erg uitzonderlijk. Het gevonden dier is een geelbuikschildpad. Deze exotische zoetwaterschildpad, die in Nederland vaak als huisdier wordt gehouden, kan normaal maximaal 30 centimeter worden. ,,Er komen wel vaker schildpadden binnen. Zo'n grote als deze hebben we niet eerder gehad”, zegt Rebecca Stokman van het Dierentehuis.

Enige schildpad

De gezondheid van het dier is in orde, vertelt Stokman. Momenteel is het de enige schildpad van het Dierentehuis. ,,Sowieso komen er maar heel af en toe schildpadden binnen.” Stokman vermoedt dat het dier is weggelopen of is uitgezet door de eigenaar.