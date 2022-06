Eindelijk geld voor onderhoud van de slechte wegen in Westervoort: ‘Het lijkt hier en daar op een golfslagbad’

WESTERVOORT - Gaten in het asfalt, losliggende klinkers, deuken in het wegdek. De staat van de wegen in Westervoort is abominabel. De gemeente trekt nu 2 miljoen euro uit om te beginnen met het inhalen van het achterstallig onderhoud.

Dat het niet best gesteld is met het Westervoorste wegenareaal, weet iedere inwoner. Zo noemt Ria Helmig van de wijkraad Broeklanden de onderhoudssituatie ‘buitengewoon slecht’.



,,Het oppervlak lijkt hier en daar wel op een golfslagbad. De wandelpaden en de fietspaden liggen er ook niet goed bij. Boomwortels drukken het wegdek omhoog. Er zitten gaten en scheuren in.”

Maar de slechte staat van het wegdek is in 2021 ook vastgesteld door een extern bureau. De onderhoudstoestand is de laatste jaren hard achteruit gegaan, was de conclusie.



Een aanvullend onderzoek door weer een ander bureau in de wijken Steenderens, Ganzenpoel en Emmerik leverde een minder dramatisch beeld op, zij het dat ook deze onderzoekers spreken van grote onderhoudsachterstanden. Meteen ingrijpen is nodig.

Het eerste begin wordt nu gemaakt

De gemeente gaat daar nu een begin mee maken. Dat is mogelijk doordat het armlastige Westervoort van het totale budget van vorig jaar toch nog 2,5 miljoen euro heeft overgehouden. Daarvan gaat nu 2 miljoen eenmalig naar het wegenonderhoud, om in de periode tot en met 2025 de eerst nood te lenigen.



Eigenlijk is dat te weinig, want in totaal is voor het terugdringen van de ernstigste achterstanden 2,7 miljoen nodig. Dit bedrag wordt gehaald door de komende jaren jaarlijks steeds 165.000 extra uit te trekken voor wegenonderhoud.

Hoe is nog niet duidelijk

En dan is het nog niet genoeg, want Westervoort wil niet alleen achterstanden inlopen, maar het wegenonderhoud ook voor de toekomst structureel op orde brengen.



Hoe dat moet gebeuren, is nog niet duidelijk. Op dit moment is er onvoldoende budget beschikbaar om het wegenonderhoud en het wegbeheer uit te voeren. Komend najaar wil het college aan de gemeenteraad voorstellen doen om hierin verandering te brengen.