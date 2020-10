Evangelist verzet zich tegen zangverbod: ‘De kerk wordt te veel gezien als een hobbyclub’

het gesprekDe jonge evangelist Daniël van Deutekom is fel tegen een zangverbod in kerken. Want zingen is essentieel voor de geloofsbelijdenis, is zijn overtuiging. En hij verafschuwt een dwingende regering: ,,Wereldwijd worden zoveel christenen vervolgd door hun overheid.’’

Vier uur voordat Nederland in gedeeltelijke lockdown ging, stond evangelist Daniël van Deutekom met een paar honderd man in Den Haag. Om te zingen. Want zingen, zo bepleitte hij vorige week in een emotionele video, dat is een essentieel onderdeel van het geloof. ‘Word wakker, christenen’, riep de 24-jarige predikant uit Westervoort in tranen aan het einde van het filmpje. Het was een reactie op het dringende advies van de overheid aan gelovigen níet te zingen en met maximaal dertig man de kerk in te gaan.

Inmiddels heeft Van Deutekom de video offline gehaald. Misschien was de toon toch wat fel, zegt hij. Maar de boodschap, daar staat hij nog altijd achter. En die luidt: gelovigen moeten met z’n allen kunnen bidden en zingen, lockdown of niet.

De horeca moet dicht, sporten kan nog maar beperkt. Waarom moet u dan per se zingen?

,,Een jaar geleden verloor ik mijn stem, ik kon lange tijd niet zingen. Dan merk je pas hoe belangrijk dat is als christen. Als je samen zingt, ontstaat er iets bijzonders. Dat kan je niet bereiken met praten. Dat is ook buiten de kerk zo: zingen verbindt mensen, ook zij die verschillende meningen en opvattingen hebben.”

Op uw Facebookpagina zei iemand: ‘Aanbidden zit niet in dat uurtje op zondag. Zouden we als christen niet moeten uitblinken in ons gedrag, juist nu?’ Goed punt?

,,Dat snap ik, ik denk ook dat het in het algemeen goed is om daarnaar te streven. Alleen moeten we niet als makke schapen een overheid die steeds meer invloed krijgt binnen de kerk accepteren.”

U zou ook kunnen zeggen: een overheid die probeert te voorkomen dat mensen ziek worden.

,,Ja, prima. Maar dat hoeft niet met druk en dwingende adviezen en dergelijke. Wereldwijd worden zoveel christenen vervolgd door hun overheid.”

Quote De kerk heeft al ontzettend veel offers gebracht sinds het begin van de coronatijd Daniël van Deutekom, evangelist