Fred heeft in zijn tuin in Westervoort een ransuilengezin: ‘Zo bijzonder dit’

De Brouwer (55) woont al twintig jaar in de St.Willebrorduslaan en ziet regelmatig ransuilen overvliegen. Maar niet eerder koos een gezin zijn tuin uit als foerageergebied. ,,Ik vind het geweldig en mijn vrouw ook. Mijn schoonvader van 83 jaar komt langs om foto's te maken. Zo bijzonder dit. Dat vinden vrienden en familieleden ook. Zitten we lekker buiten in de tuin en zien we vanuit de bomen oogjes op ons gericht.”



Volgens de Westervoorter, die een kadowinkel heeft in de binnenstad van Doesburg, hebben de uilen een nest in een grote conifeer verderop in de straat. ,,Iedereen in de straat kent de uilen. Ze zijn ook helemaal niet schuw, laten zich regelmatig zien. Ze zitten ook al op ons balkon. Straks tikken ze ook nog tegen het slaapkamerraam. Midden in de nacht hoor je ze ook, dan zijn ze aan het jagen en hoor je gekrijs.”



Waarom de uilen juist de tuin van De Brouwer hebben uitgekozen, is onbekend. ,,Ik heb ooit in een zieke Japanse sierkersenboom de kettingzaag gezet en daarvan een uil gemaakt. Het houten beeld staat in onze voortuin. Blijkbaar vinden de uilen hem mooi”, grapt De Brouwer.