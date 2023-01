G-team van SC Westervoort regelt tijdens bezoek aan Veronica Offside training van Andy van der Meijde

Niet geschoten is altijd mis. Om in voetbaltermen te blijven. Het G-team van SC Westervoort was maandagavond te gast in de live-uitzending van Veronica Offside. Daar is voormalig international Andy van der Meijde een vaste tafelgast. Trainer Geurt van Loenen vroeg hem of hij een keer naar Westervoort wil komen voor een training aan zijn team. En met succes.