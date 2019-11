Geen extra files A12 ondanks minder rijstroken en lagere snelheid, verzekert Rijkswaterstaat

Maar wat betekent het wel voor het verkeer en de belasting van de bruggen? Vijf antwoorden.



1. Wat is er aan de hand?

De staalconstructies van de IJsselbruggen over de A12 zijn op na jaren intensief gebruik. Over de stalen bruggen rijdt de laatste jaren veel meer verkeer dan na de bouw in de jaren 60. Het verkeer is ook zwaarder: zo’n 10.000 van de 62.000 voertuigen die dagelijks over de beide bruggen over de IJssel komen zijn vrachtwagens.



Om ervoor te zorgen dat de brugconstructies deze toegenomen belasting aan kunnen, is een grondige renovatie nodig, constateerde wegbeheerder Rijkswaterstaat in 2017. De vernieuwing is gepland voor 2022. De komende twee jaar wordt afwisselend één van de bruggen afgesloten om ‘veilig gebruik’ van de weg te kunnen garanderen.



2. Er moet dus nodig wat gebeuren aan die stalen brugconstructies.