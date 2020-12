Geldautomaat keert niet terug na plofkraak bij Jumbo in Westervoort: ‘Ik ga dat ding absoluut niet missen’

update | video Plofkraak bij Jumbo in Wester­voort: deel van winkel in puin, drie daders op de vlucht

30 november WESTERVOORT - De Jumbo in Westervoort ligt gedeeltelijk in puin na een plofkraak in de nacht van zondag op maandag. Doel was de pinautomaat van SNS Bank bij het filiaal aan de Broeklanden. De ravage is groot.