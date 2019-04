Gemeentehuis en winkelcentrum Westervoort ontruimd na brand op dak, ‘hou ramen en deuren dicht’

De brand werd om 11.33 uur gemeld, en zou veroorzaakt zijn door dakdekkerswerkzaamheden op het dak boven de bibliotheek, zegt Ten Westenend. Iemand die rook heeft ingeademd, wordt nagekeken door ambulancepersoneel. Toen het brandalarm afging in het gemeentehuis, klommen BHV’ers van Westervoort het dak op om de brand te blussen. Veel medewerkers dachten in eerste instantie dat het om een oefening ging, zegt een van hen. Ze verlieten rustig het gemeentehuis. Ook personeel van de Regionaal ICT en Inkoop Dienstencentrum (RID) De Liemers moest naar buiten. In totaal gaat het om zo'n negentig mensen.

Personeel van de gemeente Westervoort werd opgevangen in zalencentrum Wieleman, maar keerde begin van de middag weer terug naar het gemeentehuis. Medewerkers en klanten van Kruidvat zijn door politie en brandweer uit de winkel gehaald. Er was niemand in de bibliotheek aanwezig; die is op dinsdagen gesloten. Ook twee horecagelegenheden in het gebouw waren nog niet geopend.



Hoe groot de schade is, is volgens de bibliotheek nog niet duidelijk. Een afzuiginstallatie op het dak lijkt defect, zegt Ten Westenend.



De rook drijft over Westervoort. Geadviseerd wordt om ramen en deuren te sluiten.