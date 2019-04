Gemeentehuis Westervoort ontruimd na brand op dak winkelcentrum, brand onder controle

fotoserie In de Liemers was Koningsdag koud, maar het levert wel mooie plaatjes op

27 april LIEMERS - Het was vandaag nat en koud. Toch hield dat vele mensen niet tegen om naar buiten te gaan. Zo ook niet in de Liemers. Bekijk hier een impressie van Koningsdag 2019 in de Liemers.