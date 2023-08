Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Westervoort vandaag

met video Fietser raakt gewond bij aanrijding op gloednieu­we oversteek­plaats in Arnhem

Bij een aanrijding op de nieuwe oversteekplaats van de Laan van Presikhaaf is woensdagochtend een fietser gewond geraakt nadat deze werd aangereden door een automobilist. De fietser, een man, is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.