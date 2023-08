indebuurt.nl Muziek, vrolijke feestgan­gers en meer: dit was ASM Festival 2023 in Arnhem

Popfestival ASM was zaterdag 26 augustus weer op de Stadsblokken. Artiesten op van Nederlandse bodem traden op, er was een silent disco en een podium met dj’s. Ondanks wat regen was het één groot feest. Benieuwd naar het sfeertje en of je gespot bent? Hieronder bekijk je foto’s van ASM Festival 2023 in Arnhem.