Groen licht voor Rivierklimaatpark: groot gebied rond IJssel op de schop

Evangelist verzet zich tegen zangverbod: 'De kerk wordt te veel gezien als een hobbyclub'

17 oktober De jonge evangelist Daniël van Deutekom is fel tegen een zangverbod in kerken. Want zingen is essentieel voor de geloofsbelijdenis, is zijn overtuiging. En hij verafschuwt een dwingende regering: ,,Wereldwijd worden zoveel christenen vervolgd door hun overheid.’’