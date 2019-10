Grote controle tegen ondermijning op bedrijventerreinen in drie gemeenten

Snelheids­dui­vels rijden 34 kilometer per uur te hard in Wester­voort

2 oktober WESTERVOORT - Twee snelheidsduivels reden woensdagochtend liefst 34 kilometer per uur te hard over straat in Westervoort. Dat is gebleken uit een verkeerscontrole die de politie dinsdagmorgen heeft gehouden op de Hamersestraat en de Rivierweg.