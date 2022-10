Grote drukte rond Westervoortse Brug door werk aan de Dorpstraat

Lichten Wester­voort­se brug al maanden kapot; repareren moet snel nu de dagen donkerder worden

WESTERVOORT - Nu de dagen korten, wordt het hinderlijk dat de verlichting van de Westervoortse brug al maanden kapot is. Over een maandje is de avondspits in het pikkedonker gehuld. Rijkswaterstaat is daarom met een aannemer in gesprek over spoedige reparatie.

5 oktober