Hardlopende schoolmeester traint voor olympische spelen in Tokio

Als Frank Futselaar deze dagen de deur uitstapt, kijkt hij uit over het water van het Meer van Sankt Moritz. Op de achtergrond duiken de besneeuwde bergtoppen van de Alpen op. In de wintermaanden is alles wit en wemelt het van de skiërs en snowboarders. Sankt Moritz, gelegen aan de oostkant van Zwitserland op een hoogte van zo’n 1800 meter, is dan een mondain wintersportdorp met een slordige 350 kilometer aan pistes.



Zodra de sneeuw is verdwenen, nemen hardlopers, wielrenners en wandelaars het gebied over. ,,Dit is een walhalla voor topatleten’’, zegt Futselaar.