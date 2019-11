Hennepkwekerij in Westervoort geruimd

Bakkerij Koenen na 150 jaar nog lang niet klaar: ‘Generatie zes staat al klaar’

10:57 WESTERVOORT - Bakkerij Koenen in Westervoort bestaat 150 jaar. Zondag was er een open dag in het bedrijf op Het Ambacht. ,,We zijn trots op wat we maken’’, zegt Paul Koenen (53) van de gelijknamige bakkerij. ,,Dat willen we graag laten zien aan onze klanten.’’