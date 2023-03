Het is weer NLdoet: even je handjes laten wapperen, bijvoorbeeld in Westervoort

Geen wereldbe­roem­de harpisten en violisten meer in Oude Kerk Oosterbeek: ‘Stookkos­ten zijn te hoog’

Harpist Lavinia Meijer stond er, net als violiste Lisa Ferschtman. De concertreeksen in de Oude Kerk in Oosterbeek trokken de afgelopen 25 jaar grote namen. Maar dat is nu voorbij, in elk geval komend jaar. Het kerkbestuur wil niet meer open voor andere activiteiten dan kerkdiensten zolang de stookkosten torenhoog zijn.