Het kon wel eens gedaan zijn met de daling: de coronacijfers stijgen vaak al weer (en flink ook)

Maar ook in de gemeenten Boxmeer, Culemborg, Duiven, Gennep, Heumen, Mook en Middelaar, Rhenen, Rheden, Veenendaal en Winterswijk is sprake van een stijging van het aantal mensen dat afgelopen week (tot en met vrijdag) een positieve testuitslag kreeg. En in de gemeenten Bronckhorst, Cuijk, Doesburg, Grave, Overbetuwe, Rozendaal en Sint Anthonis bleven de aantal steken op die van vorige week.



Dat lijken ze landelijk ook te doen: het aantal besmettingen kwam vrijdag bijvoorbeeld uit op bijna 6.000, wat nog meer is dan twee weken geleden. En die vergelijking is relevant, omdat het aantal ziekenhuisopnames van nu vooral iets zegt over het aantal besmettingen twee weken geleden.



,,Gemiddeld zit er een week of twee tussen het constateren van de besmetting en ernstige klachten waarmee je in het ziekenhuis terecht kunt komen’’, stelt een woordvoerder van gezondheidsdienst RIVM. Dus dat het huidige aantal mensen dat is opgenomen de komende twee weken niet verder gaat dalen ‘zou heel goed kunnen'.