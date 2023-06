In Westervoort vanochtend

Hip dak van basis­school kost gemeente Wester­voort klauwen met geld

Dat was schrikken voor de aannemer die eind april aan de slag ging met de vervanging van de dakvegetatie op basisschool De Brug in Westervoort. Toen hij de plantjes en het onderliggende zeil had verwijderd, bleken ook het dakbeschot en de balken verrot. De gemeente Westervoort draait op voor de extra kosten van bijna 2 ton.