Inbraakpoging in Westervoort, politie vraagt om camerabeelden buurtbewoners

Externe boomexpert gaat salomons­oor­deel vellen over Wester­voort­se bomenlaan

De vraag of de lange bomenlaan in de Westervoortse wijken De Steenderens en Ganzenpoel moet worden gedund, wordt uitbesteed aan een externe boomdeskundige. Het college van burgemeester en wethouders is voorstander van dunning, maar de fractie van GroenLinks in de gemeenteraad verzet zich ertegen.

12:28