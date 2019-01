Inbrekers roven sieraden van Henks net overleden vrouw uit huis: ‘Geef dierbare spullen terug’

Onbegrip in Wester­voort voor bekladden van kerken: ‘Respect is echt ver te zoeken’

22 januari WESTERVOORT - Schandalig, onbegrijpelijk en onthutsend. ,,Waar is het respect gebleven?’’, vraagt dominee Arjen Hiemstra zich af. Zijn kerk, de protestante Werenfriedkerk in de Dorpstraat in Westervoort, is in de nacht zaterdag op zondag beklad met anti-christelijke leuzen en tekens. Net als de katholieke Werenfriduskerk, even verderop in de Dorpstraat. Ook zijn er enkele ruitjes vernield.