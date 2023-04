Inbrekers slaan in Westervoort nu minder vaak toe dan tien jaar terug

Voetbal Arnhem e.o. VV Dieren en OVC'85 laten op valreep winst glippen, deel CHRC-team verkiest festival boven voetballen

DOORWERTH/DIEREN - VV Dieren heeft zaterdag in de tweede klasse C tegen VRC op de valreep de winst uit handen gegeven. De ploeg uit Veenendaal kwam diep in de extra tijd nog langszij: 2-2. OVC'85 overkwam tegen CDW hetzelfde, ook met 2-2 als eindresultaat.