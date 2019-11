Joeys elfde single is een heel speciale: ‘Dit doet iets met je vaderhart’

,,Hoogeveen, Amsterdam, maakt niet uit. Als we weten dat hij optreedt, gaan we”, zegt de jonge vrouw. Het is niet alleen de muziek, ook de persoon Joey heeft ze in haar hart gesloten. ,,Hij heeft privé dingen voor mij gedaan, heeft me echt goed geholpen. We zijn geen vrienden, dat houden we gescheiden. Maar Joey heeft een hart van goud.”



Debbie is één van de vele honderden bezoekers van de releaseparty van Hartkamps nieuwe single Wat overblijft zijn tranen. Zalencentrum Wieleman in Westervoort is op de late zondagmiddag tot de nok toe gevuld met fans van het Nederlandse lied. Artiesten als Jannes, John West en Henk Dissel luisteren het feestje op.



Het is inmiddels de elfde single van de 30-jarige Arnhemse artiest, in 2017 nog winnaar van de Buma NL Talent Award. Deze is bijzonder, vertellen Joey en zijn vader Emile voorafgaande aan de presentatie. Senior is een ongekend succesvolle producer en de grote man achter de successen van Frans Bauer, Marianne Weber en Koos Alberts.