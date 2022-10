Johns ochtendjas hing in stukken om zijn lijf: ‘Toen hij die deur opende, ontplofte de boel’

Elvis herleeft tijdens kerkdienst in Wester­voort

WESTERVOORT - Elvis Presley is al 45 jaar dood, maar zondagochtend herleefde hij even in de protestantse Werenfriedkerk in Westervoort. Vlootpredikant Fred Omvlee leidde daar een kerkdienst met muziek en verhalen over The King.

