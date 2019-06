Jonge Westervoorters komen er niet tussen op sociale huurmarkt: ‘Het is echt drama’

Van de sociale huurwoningen die vrijkwamen in Westervoort, ging nog geen derde naar starters op de woningmarkt. Met als gevolg dat jongeren uit Westervoort grote moeite hebben om een huurhuis te vinden. ,,Het is echt drama’’, zegt Mirte de Vrij (26) uit Westervoort.



,,Mijn vriend had zich op zijn achttiende gelijk ingeschreven bij Entree. Toch kwamen we niet verder dan plek 190 voor een huis in Westervoort. Er zijn zo veel groepen die voorgaan. Je maakt gewoon geen kans.’’



,,Uiteindelijk hebben we via via een woning gevonden. Particulier. Dus betalen we nu de hoofdprijs. Dat kan omdat we sinds kort allebei werken. Maar je zou maar alleen zijn. Dan kan je het echt vergeten in Westervoort en word je gedwongen om een klein kamertje in Arnhem te huren.’’



Naar de stad wil ze niet. ,,Nee, ons leven is hier. In het dorp.’’