Jongeren redden Sylvia (49) die door black-out tegen vangrail op A50 knalt: ‘Ik ben ze zó dankbaar’

Je gegevens achterla­ten op het terras: ‘Ze mogen alles weten. Wij zijn op vakantie’

17 augustus DUIVEN - Het meest geavanceerde systeem voor de registratie van klantgegevens in de horeca heeft Grand Café Bij Welling aan het Remigiusplein in Duiven. ,,Ik laat het je wel even zien”, zegt medewerkster Kiki van Driel met nauwelijks verholen trots. Ze toont een apparaatje waarop de klant een QR-code scant met zijn of haar mobiele telefoon. ,,Dat kan al via de camera.”