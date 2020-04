Jumbo en appartementen ontruimd na poging plofkraak in Westervoort

Vangnet voor Liemerse zorgcentra: helpende handen massaal aangeboden

7:30 ZEVENAAR - Zorgmedewerkers of mensen die vroeger in het vak hebben gezeten, melden zich massaal aan om te helpen in verpleeghuizen en andere zorgcentra. In Midden-, Zuid- en Zuidwest-Gelderland willen liefst 1.700 (oud-)zorgmedewerkers een steentje bijdragen in de zorg tijdens de coronacrisis. Zeker 55 van hen komen uit de Liemers, weet het Regionaal Contactpunt.