Kleuterjuf Ans (80) gaat nog maar even door vanwege griepgolf

Eigenlijk wilde ze vorige week stoppen als invaljuf. In november was ze 80 geworden en het was wel mooi geweest vond ze. Tot ze in de krant las dat door de griepgolf het tekort aan leerkrachten nu al weer nijpend was, terwijl de ziektepiek nog moet komen. ,,Dus ik heb me meteen maar weer aangemeld.”



Ans Tiecken uit Westervoort maakt het tegenwoordig mee dat ze oud-leerlingen tegenkomt die nu opa of oma zijn van de kleuters bij wie ze voor de klas staat. Bijzonder, maar niet gek als je je bedenkt dat ze inmiddels 63 jaar voor de klas staat. Op haar 17de begonnen als kleuterjuf, ,,en dat ben ik altijd gebleven.”