Klimaat brengt kabbelend Westervoorts raadsdebat tot leven

Le Comte bracht met haar opmerking even wat vuur in het over het algemeen kalme en ook voorspelbare debat. Want dat het CDA voorstander is van blijvende zelfstandigheid van de gemeente Westervoort en GroenLinks juist niet, dat wist iedereen al lang.



Wellicht was het beter geweest op dit punt twee andere lijsttrekkers met elkaar te laten debatteren dan CDA’er Marcel Tap en GroenLinksman Ben Schulte. Ook al omdat vanwege de opzet (steeds twee lijsttrekkers tegenover elkaar) de standpunten van de andere partijen helemaal niet aan de orde kwamen.