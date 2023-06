Lekker weer in Westervoort vandaag

indebuurt.nl Hierom loopt vandaag een stoet mensen in paarse T-shirts door Sonsbeek

Wie vandaag tussen 15.00 en 16.00 uur in Sonsbeek te vinden is, komt ze misschien tegen: mensen in dezelfde paarse T-shirts. De herkenbare groep wandelt een ronde door het park en gaat ondertussen in gesprek met voorbijgangers. Waarom doen die mensen dat? En hoezo is de kleur van het T-shirt paars?