Lichten Westervoortse brug al maanden kapot; repareren moet snel nu de dagen donkerder worden

WESTERVOORT - Nu de dagen korten, wordt het hinderlijk dat de verlichting van de Westervoortse brug al maanden kapot is. Over een maandje is de avondspits in het pikkedonker gehuld. Rijkswaterstaat is daarom met een aannemer in gesprek over spoedige reparatie.

De lampen op de brug doen het al niet meer sinds medio juli. Dat geldt ook voor de spots van de sierverlichting, die de brug in allerlei kleuren kunnen zetten.



Oorzaak van het ongemak is de diefstal van een koperen leiding. Die liep over de brug, maar is eraf gehaald. Koper is een gewild object van diefstal. Ook beelden in de openbare ruimte zijn daar soms het slachtoffer van. Wie in dit geval de kabel gestolen heeft is onbekend.

In de zomer was de afwezigheid van verlichting op de Westervoortse brug niet zo’n punt. Tijdens de ochtendspits was het al licht geworden. En als het ’s avonds donker werd, was de grootste verkeersdrukte ruimschoots voorbij. Maar inmiddels is het oktober en is de herfst begonnen. De tijd van de in duisternis gehulde ochtend- en avonddrukte komt eraan.

De verlichting van de Westervoortse brug is kapot.

Bij de opritten zijn inmiddels borden geplaatst

Rijkswaterstaat heeft bij beide opritten van de brug borden geplaatst die wijzen op de afwezigheid van verlichting. Bovendien zijn de voorbereidingen voor reparatie in gang gezet, vertelt een woordvoerder. ,,We zijn in gesprek met een aannemer die voor ons de klus gaat klaren. Duidelijk is dat we de installatie niet op dezelfde manier gaan inrichten als in het verleden. Diefstal van koper mag niet meer mogelijk zijn.”

De aannemer die de klus gaat uitvoeren, is momenteel bezig met de planning van het werk. Hij bekijkt wat hij precies moet doen en welke materiaal, materieel en mensen hij daarvoor nodig heeft. ,,In die fase zijn we nu”, zegt de woordvoerder van Rijkswaterstaat. ,,Daarom kan ik nog niet zeggen wanneer de verlichting het weer zal doen. Maar dat we haast hebben met deze klus, gezien het jaargetijde, mag duidelijk zijn.”