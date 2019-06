Man (18) uit Westervoort opgepakt met 281 xtc-pillen op zak

Wester­voort wil de hondenbe­las­ting verlagen

16 juni WESTERVOORT - Het gemeentebestuur van Westervoort wil komend jaar de hondenbelasting verlagen. Dat staat in de voorjaarsnota, waarover de gemeenteraad dinsdagavond praat. ,,De kosten die we maken moeten meer in verhouding staan tot de hondenbelasting die we heffen’’, zegt een woordvoerster van Westervoort. ,,Nu is er geen relatie tussen de inkomsten en uitgaven.’’