Man knalt keihard achterop motorrijder op A12 en wil nooit meer autorijden, slachtoffer boos en verdrietig: ‘Dit had mij fataal kunnen worden’

Hij had gedronken toen hij 20 september 2019 met de bestelauto van zijn broer richting Presikhaaf ging. Zonder geldig rijbewijs, dat was ongeldig verklaard nadat hij eerder al een paar keer had gereden met alcohol op.



Hij wijt het aan de laagstaande zon, waardoor hij de motorrijder voor zich niet had gezien. Het lag volgens hem niet aan de alcohol, hij had ‘slechts’ drie biertjes op. ,,Ik was niet dronken.”