Man krijgt klap in z'n gezicht bij woningoverval, drie verdachten aangehouden

De man werd rond 23.15 uur overvallen in zijn woning, toen hij een klap in zijn gezicht kreeg van de overvallers. Die vluchtten met een auto en werden even later door de politie aangehouden.

Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Of de overvallers er met een buit vandoor zijn gegaan is niet bekend. Ook is niet bekend waar de man precies mee geslagen is. Zijn videodeurbel wordt door de politie nagekeken.